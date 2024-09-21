В Польше объявили обвинения "псевдовоенному", который пугал людей подрывом дамб

26-летнему поляку Якубу Л., задержанному накануне из-за распространения дезинформации о подрыве противопаводковых барьеров на юге Польши, объявили обвинения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По словам представителя Национальной прокуратуры Польши Пшемыслава Новака, Якубу Л. предъявили обвинения в препятствовании спасательной операции и присвоении государственной функции.

По первому обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы, по другому – штраф, ограничение или лишение свободы сроком до года.

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Мужчина в течение 16-19 сентября в гмине Черница Нижнесилезского воеводства выдавал себя за солдата Службы военной контрразведки, интересовался слабыми местами в защите противопаводковых дамб и рассказывал о якобы планах их взорвать.

По словам Новака, задержанный признал свою вину и дал объяснения. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

Другого задержанного по делу мужчину допросили в качестве свидетеля и отпустили, добавил представитель Национальной прокуратуры Польши.

Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 24 человека.

Польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе. Также недавно сообщалось, что в Польше ведут несколько расследований инцидентов, связанных с масштабным наводнением.