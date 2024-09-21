ЗМІ отримали перші дані про результати посиленого контролю на кордонах ФРН

Протягом першого тижня після запровадження посиленого контролю на кордонах Німеччини правоохоронці зафіксували 182 спроби несанкціонованого в'їзду.

Про це повідомила газета Welt am Sonntag з посиланням на внутрішню статистику федеральних поліцейських управлінь у її розпорядженні, пише "Європейська правда".

З-поміж 182 спроб несанкціонованого в’їзду, зареєстрованих на кордонах з Нідерландами, Бельгією, Люксембургом і Францією до четверга, "сотні" вдалося запобігти, розвернувши людей.

За цей же період, за даними Федерального відомства з питань міграції та біженців Німеччини, було подано 3626 заяв про надання притулку – трохи більше, ніж у попередній (3581) і за тиждень до того (3063).

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За даними федеральної поліції федеральних земель Рейнланд-Пфальц і Саар, перші кілька днів прикордонного контролю на пунктах перетину кордону з Францією, Люксембургом і Бельгією поки що пройшли без серйозних інцидентів.

Нагадаємо, з понеділка, 16 вересня, на всіх сухопутних кордонах Німеччини діє прикордонний контроль, покликаний насамперед скоротити нелегальну міграцію. Посилення контролю торкнулося Франції, Люксембургу, Нідерландів, Бельгії та Данії.

Стаціонарний і мобільний контроль спочатку запланований на шість місяців – до середини березня 2025 року, але може бути продовжений.

Крім того, з жовтня 2023 року в Німеччині вже проводяться стаціонарні перевірки на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією, які наразі продовжені до 15 грудня. На німецько-австрійському кордоні такі перевірки проводяться з вересня 2015-го.

Як повідомлялось, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає правильним рішення інших європейських країн запровадити жорсткіший контроль стосовно мігрантів.