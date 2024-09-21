СМИ получили первые данные о результатах усиленного контроля на границах ФРГ

В течение первой недели после введения усиленного контроля на границах Германии правоохранители зафиксировали 182 попытки несанкционированного въезда.

Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутреннюю статистику федеральных полицейских управлений в ее распоряжении, пишет "Европейская правда".

Из 182 попыток несанкционированного въезда, зарегистрированных на границах с Нидерландами, Бельгией, Люксембургом и Францией до четверга, "сотни" удалось предотвратить, развернув людей.

За этот же период, по данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев Германии, было подано 3626 заявлений о предоставлении убежища – чуть больше, чем в предыдущий (3581) и за неделю до того (3063).

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По данным федеральной полиции федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Саар, первые несколько дней пограничного контроля на пунктах пересечения границы с Францией, Люксембургом и Бельгией пока прошли без серьезных инцидентов.

Напомним, с понедельника, 16 сентября, на всех сухопутных границах Германии действует пограничный контроль, призванный прежде всего сократить нелегальную миграцию. Усиление контроля коснулось Франции, Люксембурга, Нидерландов, Бельгии и Дании.

Стационарный и мобильный контроль изначально запланирован на шесть месяцев – до середины марта 2025 года, но может быть продлен.

Кроме того, с октября 2023 года в Германии уже проводятся стационарные проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, которые сейчас продлены до 15 декабря. На немецко-австрийской границе такие проверки проводятся с сентября 2015-го.

Как сообщалось, премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает правильным решение других европейских стран ввести более жесткий контроль в отношении мигрантов.