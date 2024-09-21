Прем’єрка Данії закликає Європу бути жорсткішою до міграції

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає правильним рішення інших європейських країн запровадити жорсткіший контроль стосовно мігрантів або обговорювати відповідні кроки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Bloomberg.

На думку Фредеріксен, європейці "повинні бути досить жорсткими щодо міграції" та "повинні були змінити правила і законодавство в Європі вже давно".

Вона вважає, що імміграція має бути головним пріоритетом Європи, на додачу до вирішення проблеми війни в Україні, а уряди європейських країн "дещо запізно" відреагували на зростання потоків мігрантів, що призвело до зростання рівня радикалізації та злочинності.

Реклама:

"У нас ще є час, щоб це змінити", – каже прем’єрка Данії.

На її думку, Європа повинна насамперед допомагати мігрантам ще до того, як вони потраплять на континент: "Якщо занадто багато людей з-за меж Європи в'їжджатимуть до Європи, проблеми з відсутністю інтеграції будуть просто занадто великими і занадто масовими".

Зростання імміграції стало однією з головних проблем у Європі та призвело до росту популярності ультраправих партій і угруповань.

Данія вже запровадила посилені прикордонні перевірки на наземному та морському кордонах через загрозу тероризму з боку войовничих ісламських угруповань і шпигунства з боку Росії.

Минулого місяця вона також посилила контроль на кордонах зі Швецією після того, як там почастішали випадки стрілянини з боку кримінальних угруповань.

Сусідня з Данією Німеччина з початку тижня також посилила боротьбу з нелегальними мігрантами, поширивши контроль на всі свої кордони.