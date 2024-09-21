У Словаччині шахраї змусили пенсіонерку скинути з балкона 100 тисяч євро

У словацькому місті Превідза поліція розслідує випадок шахрайства стосовно 62-річної жінки, яку змусили віддати свої та доньчині заощадження на суму 100 тисяч євро.

Про це йдеться в повідомленні поліції Словаччини, яке цитує "Європейська правда".

Із 62-річною словацькою пенсіонеркою по мобільному телефону зв'язався невідомий зловмисник. Він скористався її похилим віком і звернувся до неї як до "бабусі", що переконало її в тому, що вона говорить із онуком Симоном.

Зловмисник сказав жінці, що потребує "великої суми грошей" протягом семи хвилин, бо цього нібито вимагає банк.

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"Він запропонував їй покласти всі гроші, які вона мала вдома, в поліетиленовий пакет, що старенька і зробила під час розмови. Літня жінка поклала в пакет 100 тисяч євро, з яких приблизно 50 тисяч євро були її заощадженнями і приблизно 50 тисяч євро – заощадженнями її дочки", – йдеться в повідомленні.

Далі жінці сказали вийти на балкон і вигукнути ім'я Мілана. У цей момент під балкон підбіг другий зловмисник, і літня жінка кинула йому сумку з грошима. Невідомий забрав сумку і пішов у невідомому напрямку.

У словацькій поліції закликали співгромадян ретельно перевіряти, з ким вони говорять по телефону, а також попросили повідомити про цю шахрайську схему своїх похилих родичів і рідних.

В Іспанії нещодавно затримали групу телефонних шахраїв, яка ошукала десятки фінських пенсіонерів і виманила у них понад 320 тисяч євро.

Перед тим британська поліція заявила про викриття великої онлайн-платформи, яка допомагала шахраям з усього світу виманювати дані у користувачів через фішингові сайти.