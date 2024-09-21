У Словаччині шахраї змусили пенсіонерку скинути з балкона 100 тисяч євро
У словацькому місті Превідза поліція розслідує випадок шахрайства стосовно 62-річної жінки, яку змусили віддати свої та доньчині заощадження на суму 100 тисяч євро.
Про це йдеться в повідомленні поліції Словаччини, яке цитує "Європейська правда".
Із 62-річною словацькою пенсіонеркою по мобільному телефону зв'язався невідомий зловмисник. Він скористався її похилим віком і звернувся до неї як до "бабусі", що переконало її в тому, що вона говорить із онуком Симоном.
Зловмисник сказав жінці, що потребує "великої суми грошей" протягом семи хвилин, бо цього нібито вимагає банк.
"Він запропонував їй покласти всі гроші, які вона мала вдома, в поліетиленовий пакет, що старенька і зробила під час розмови. Літня жінка поклала в пакет 100 тисяч євро, з яких приблизно 50 тисяч євро були її заощадженнями і приблизно 50 тисяч євро – заощадженнями її дочки", – йдеться в повідомленні.
Далі жінці сказали вийти на балкон і вигукнути ім'я Мілана. У цей момент під балкон підбіг другий зловмисник, і літня жінка кинула йому сумку з грошима. Невідомий забрав сумку і пішов у невідомому напрямку.
У словацькій поліції закликали співгромадян ретельно перевіряти, з ким вони говорять по телефону, а також попросили повідомити про цю шахрайську схему своїх похилих родичів і рідних.
В Іспанії нещодавно затримали групу телефонних шахраїв, яка ошукала десятки фінських пенсіонерів і виманила у них понад 320 тисяч євро.
Перед тим британська поліція заявила про викриття великої онлайн-платформи, яка допомагала шахраям з усього світу виманювати дані у користувачів через фішингові сайти.