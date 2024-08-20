Шахраї з Іспанії телефоном виманили у фінських пенсіонерів сотні тисяч євро

В Іспанії затримали групу телефонних шахраїв, яка ошукала десятки фінських пенсіонерів і виманила у них понад 320 тисяч євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.

За версією слідства, потерпілим фінам телефонували з літа минулого року та обманним шляхом змушували переказувати гроші на рахунки підозрюваних.

Зловмисники говорили пенсіонерам, що ті стали жертвами вірусної атаки. Поліція підозрює у телефонних шахрайствах 13 осіб.



Шахраї телефонували з Іспанії, проте для злочинів використовували фінські номери та розмовляли фінською мовою.

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За даними Центральної кримінальної поліції, більшість підозрюваних – фіни, проте слідчі впевнені, що до злочинної схеми були залучені й громадяни інших країн.

Жертвами злочинної групи стали 70 осіб. Підозрювані виманили у пенсіонерів понад 320 тисяч євро. Банкам вдалося запобігти переказам майже 385 тисяч євро.

Поліція Іспанії за запитом Фінляндії заарештувала частину злочинної групи в Коста-дель-Соль.

Нагадаємо, у квітні британська поліція заявила про викриття великої онлайн-платформи, яка допомагала шахраям з усього світу виманювати дані у користувачів через фішингові сайти.

А в Іспанії впіймали шахраїв, які хотіли нажитися на родинах зниклих мігрантів.