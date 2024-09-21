В Словакии мошенники заставили пенсионерку сбросить с балкона 100 тысяч евро

В словацком городе Превидза полиция расследует случай мошенничества в отношении 62-летней женщины, которую заставили отдать свои и дочери сбережения на сумму 100 тысяч евро.

Об этом говорится в сообщении полиции Словакии, которое цитирует "Европейская правда".

С 62-летней словацкой пенсионеркой по мобильному телефону связался неизвестный злоумышленник. Он воспользовался ее преклонным возрастом и обратился к ней как к "бабушке", что убедило ее в том, что она говорит с внуком Симоном.

Злоумышленник сказал женщине, что нуждается в "большой сумме денег" в течение семи минут, потому что этого якобы требует банк.

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"Он предложил ей положить все деньги, которые она имела дома, в полиэтиленовый пакет, что старушка и сделала во время разговора. Пожилая женщина положила в пакет 100 тысяч евро, из которых примерно 50 тысяч евро были ее сбережениями и примерно 50 тысяч евро – сбережениями ее дочери", – говорится в сообщении.

Далее женщине сказали выйти на балкон и выкрикнуть имя Милана. В этот момент под балкон подбежал второй злоумышленник , и пожилая женщина бросила ему сумку с деньгами. Неизвестный забрал сумку и ушел в неизвестном направлении.

В словацкой полиции призвали сограждан тщательно проверять, с кем они говорят по телефону, а также попросили сообщить об этой мошеннической схеме своих престарелых родственников и родных.

В Испании недавно задержали группу телефонных мошенников, которая обманула десятки финских пенсионеров и выманила у них более 320 тысяч евро.

Перед тем британская полиция заявила о разоблачении крупной онлайн-платформы, которая помогала мошенникам со всего мира выманивать данные у пользователей через фишинговые сайты.