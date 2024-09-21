Politico: У США побоюються повномасштабної війни між Ізраїлем і "Хезболлою"

Американські посадовці очікують подальшої ескалації бойових дій між Ізраїлем і угрупованням "Хезболла", що діє на півдні Лівану, яке потенційно може призвести до повномасштабної війни між ними.

Про це виданню Politico повідомили кілька американських високопосадовців, пише "Європейська правда".

Двоє співрозмовників Politico наводять внутрішню оцінку адміністрації Джо Байдена, згідно з якою Ізраїлю та "Хезболлі" буде важко досягти деескалації – особливо після останніх ізраїльських обстрілів.

Ізраїль заявив США, що має намір чинити тиск на "Хезболлу" за допомогою воєнних дій, щоб змусити її погодитися на дипломатичне рішення, яке дозволило б ізраїльтянам повернутись до їхніх домівок на півночі країни.

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Один із посадовців США сказав Politico, що очікує можливого продовження обстрілів Лівану, зокрема Бейруту, та певної форми відплати з боку "Хезболли" проти Ізраїлю – можливо, у вигляді атак безпілотників.

Очікується, що бойові дії також включатимуть цілеспрямовані вбивства командирів "Хезболли", удари по її складах зброї і подальші націлені удари по комунікаційній інфраструктурі, додало третє джерело Politico.

Водночас у Білому домі досі не певні стосовно того, як саме розвиватиметься загострення між сторонами, які за останній рік кілька разів опинялися на межі конфлікту, й після дипломатичного тиску ситуація нормалізовувалась.

Виток останнього загострення запустили підриви пейджерів та інших засоби зв’язку, які використовує "Хезболла", 17 та 18 вересня. У результаті загинули щонайменше 37 людей і майже три тисячі отримали поранення.

За даними ЗМІ, американська розвідка вважає, що Ізраїль протягом щонайменше 15 років міг планувати операцію з підриву пейджерів у Лівані через підставні компанії. У Білому домі заявили, що не надавали підтримки Ізраїлю в цій операції.