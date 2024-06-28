ЗМІ: Розвідка США попереджає про наближення війни між Ізраїлем та "Хезболлою"

Розвідка США попередила, що масштабне протистояння між Ізраїлем і ліванською "Хезболлою" може спалахнути в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Газі.

Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Американські посадовці намагаються переконати обидві сторони в необхідності деескалації – завдання, яке було б значно простішим, якби в Газі було встановлено режим припинення вогню. Але ця угода перебуває на стадії напружених переговорів, і США не впевнені, що Ізраїль і ХАМАС погодяться на запропоновану угоду в найближчому майбутньому.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю і "Хезболла" розробили плани бойових дій і намагаються закупити додаткову зброю, за словами двох високопосадовців США, поінформованих про дані розвідки.

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Обидві сторони публічно заявляють, що не хочуть воювати, але посадовці США все частіше вважають, що інтенсивні бойові дії, швидше за все, спалахнуть, незважаючи на зусилля, спрямовані на їх запобігання.

Інший американський високопосадовець попередив, що ризик зараз вищий, ніж будь-коли за останні тижні.

Двоє високопосадовців підкреслили, що неясно, коли саме може розпочатися війна, але зазначили, що Ізраїль намагається швидко відновити свої арсенали і військовий потенціал.

За словами посадовців, розвіддані вказують на те, що каталізатор війни – наприклад, велика атака будь-якої зі сторін – швидше за все, може статися без попередження.

Раніше цього тижня Міністерство закордонних справ Німеччини закликало своїх громадян якнайшвидше покинути Ліван на тлі регіональної напруженості, пов’язаної з можливою операцією Ізраїлю в цій країні.

У неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця.

Водночас він додав, що як тільки інтенсивні бої в Газі закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з "Хезболлою".

Натомість у США попередили, що наступ Ізраїлю на Ліван може призвести до відповіді Ірану, який стане на захист бойового угруповання "Хезболла".