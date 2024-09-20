У США кажуть, що не допомагали Ізраїлю в операціях проти "Хезболли" у Лівані

У Білому домі заявили, що не надавали розвідувальної чи будь-якої іншої підтримки Ізраїлю в його можливих операціях проти угруповання "Хезболла" в Лівані, які відбулися впродовж останніх днів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, якого цитує Укрінформ.

Представнику Білого дому поставили питання про можливе залучення США до атак проти "Хезболли" в Лівані, в яких представники угруповання звинувачують Ізраїль.

"США не були причетними до цих інцидентів", – зауважив Кірбі.

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Водночас він зазначив, що США продовжують щодня контактувати з ізраїльськими колегами про ситуацію як у Газі, так і на кордоні з Ліваном.

"Тож, наші інтенсивні дипломатичні зусилля тривають. Ми віримо – продовжуємо вірити – що дипломатичне рішення є найкращим шляхом уникнути ескалації будь-якого військового конфлікту",– підкреслив Кірбі.

У Лівані 17 і 18 вересня дистанційно підірвали пейджери та інші засоби зв’язку, які використовує ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла". У результаті загинули щонайменше 37 людей і майже три тисячі отримали поранення.

За даними ЗМІ, американська розвідка вважає, що Ізраїль протягом щонайменше 15 років міг планувати операцію з підриву пейджерів у Лівані через підставні компанії.

Раніше в Угорщині вже спростували інформацію про те, що пейджери для "Хезболли" нібито виготовила угорська компанія BAC Consulting.

Напередодні повідомлялося, що спецслужби в Болгарії та Норвегії розпочали розслідування за фактом можливої причетності до виробництва пейджерів, якими користувались представники воєнізованого угруповання "Хезболла" в Лівані та які були підірвані цього тижня.