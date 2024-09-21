Politico: В США опасаются полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой"

Американские чиновники ожидают дальнейшей эскалации боевых действий между Израилем и группировкой "Хезболла", действующей на юге Ливана, которое потенциально может привести к полномасштабной войне между ними.

Об этом изданию Politico сообщили несколько американских чиновников, пишет "Европейская правда".

Двое собеседников Politico приводят внутреннюю оценку администрации Джо Байдена, согласно которой Израилю и "Хезболле" будет трудно достичь деэскалации – особенно после последних израильских обстрелов.

Израиль заявил США, что намерен оказывать давление на "Хезболлу" с помощью военных действий, чтобы заставить ее согласиться на дипломатическое решение, которое позволило бы израильтянам вернуться в их дома на севере страны.

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Один из чиновников США сказал Politico, что ожидает возможного продолжения обстрелов Ливана, в частности Бейрута, и определенной формы возмездия со стороны "Хезболлы" против Израиля – возможно, в виде атак беспилотников.

Ожидается, что боевые действия также будут включать целенаправленные убийства командиров "Хезболлы", удары по ее складам оружия и дальнейшие нацеленные удары по коммуникационной инфраструктуре, добавил третий источник Politico.

В то же время в Белом доме до сих пор не уверены относительно того, как именно будет развиваться обострение между сторонами, которые за последний год несколько раз оказывались на грани конфликта, и после дипломатического давления ситуация нормализовалась.

Виток последнего обострения запустили подрывы пейджеров и других средств связи, которые использует "Хезболла", 17 и 18 сентября. В результате погибли по меньшей мере 37 человек и почти три тысячи получили ранения.

По данным СМИ, американская разведка считает, что Израиль в течение не менее 15 лет мог планировать операцию по подрыву пейджеров в Ливане через подставные компании. В Белом доме заявили, что не оказывали поддержки Израилю в этой операции.