Греція та Кіпр домовились про прокладання підводного електрокабелю

Міністерства енергетики Греції та Кіпру уклали меморандум про взаєморозуміння стосовно прокладання "Великого морського інтерконектора" (GSI) – підводного електричного кабелю, який з'єднає континентальну Європу зі Східним Середземномор'ям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Великий морський інтерконектор", проєкт вартістю 1,9 мільярда євро, з'єднає електромережу Європи з Кіпром, а пізніше також буде прокладений до Ізраїлю.

Після завершення будівництва кабель завдовжки 1240 кілометрів, що пролягатиме на глибині 3000 кілометрів, стане найдовшим і найбільш глибоководним у світі.

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"Цей проект має стратегічне значення для Кіпру, Греції та ЄС, оскільки він з'єднає Кіпр з електричною мережею Європи, сприяючи його енергетичному переходу і досягненню мети Греції бути провідником чистої енергії", – заявили обидві сторони.

Схвалення проєкту гальмувалося після того, як між грецьким та кіпрським енергетичним регуляторами виникли суперечки щодо розподілу витрат та ризиків.

Наприкінці 2023 року до енергетичних систем Великої Британії та Данії під’єднали 764-кілометровий підводний електричний кабель Viking Link, який наразі вважається найдовшим у світі.