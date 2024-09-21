Греция и Кипр договорились о прокладке подводного электрокабеля

Министерства энергетики Греции и Кипра заключили меморандум о взаимопонимании относительно прокладки "Большого морского интерконнектора" (GSI) – подводного электрического кабеля, который соединит континентальную Европу с Восточным Средиземноморьем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Большой морской интерконнектор", проект стоимостью 1,9 миллиарда евро, соединит электросеть Европы с Кипром, а позже также будет проложен в Израиль.

После завершения строительства кабель длиной 1240 километров, который будет пролегать на глубине 3000 километров, станет самым длинным и самым глубоководным в мире.

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"Этот проект имеет стратегическое значение для Кипра, Греции и ЕС, поскольку он соединит Кипр с электрической сетью Европы, способствуя его энергетическому переходу и достижению цели Греции быть проводником чистой энергии", – заявили обе стороны.

Одобрение проекта тормозилось после того, как между греческим и кипрским энергетическим регуляторами возникли споры о распределении расходов и рисков.

В конце 2023 года к энергетическим системам Великобритании и Дании подключили 764-километровый подводный электрический кабель Viking Link, который сейчас считается самым длинным в мире.