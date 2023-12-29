Британію й Данію сполучив найдовший у світі електричний кабель

До енергетичних систем Великої Британії та Данії у п’ятницю, 29 грудня, під’єднали 764-кілометровий підводний електричний кабель Viking Link, який вважається найдовшим у світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Кабель Viking Link – перший, що сполучає Британію з Данією. Його використовуватимуть для постачання дешевшої електроенергії, якої вистачить на 2,5 мільйона домогосподарств і яку виробляють данські вітрові електростанції.

Підстанція в Лінкольнширі, Англія, з якою сполучений Viking Link

Кабель починається в данській комуні Ваєн у Південній Ютландії, а в Британії виходитиме на берег приблизно за 170 кілометрів на північ від Лондона в Англії, переважна частина його розташована на дні Північного моря.

Звичайна пропускна спроможність кабеля становить 800 МВт, але за потреби може збільшуватись до 1400 МВт.

При цьому кабель може передавати електроенергію між двома країнами залежно від того, в який бік дме вітер. Наприклад, коли вітер дме із заходу, він спочатку потрапить до Англії, й тоді енергія може бути спрямована туди, де вітер дме слабше – тобто в Данію.

Роботи над Viking Link розпочалися у 2019 році й тривали чотири роки, під час яких його прокладали на морському дні за допомогою спеціально побудованого корабля. Це вже шостий кабель, що з'єднує Британію з континентальною Європою.

Британський національний оператори електроенергії сподівається, що ці кабелі допоможуть Британії зменшити на близько 100 мільйонів тонн викиди вуглецю, а до 2030 року 90% енергії, імпортованої через її кабелі, буде надходити з джерел з нульовим рівнем викидів вуглекислого газу.

Нагадаємо, Північноатлантичний Альянс у червні відкрив новий центр із захисту підводних трубопроводів і кабелів на тлі побоювань, що Росія може шпигувати за критичною підводною інфраструктурою західних країн.