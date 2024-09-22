У Мюнхені за підвищених заходів безпеки відкрився Октоберфест

У столиці Баварії Мюнхені стартував 189-й Октоберфест – опівдні суботи, 21 вересня, мер Мюнхена Дітер Райтер взяв участь в урочистій церемонії відкриття першої діжки пива, а надпив з першого кухля прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Зьодер узагалі цього разу відійшов від свого дотеперішнього іміджу: на додачу до відпущеної ним нещодавно бороди, він уперше з'явився на Октоберфесті в традиційних баварських шкіряних шортах (Lederhosen). На запитання журналістів, чому він саме тепер вирішив згадати про традиційне баварське чоловіче вбрання, Зьодер відповів: "Я завжди бажав їх мати, просто ніколи не випадало нагоди".

Цьогорічний Октоберфест супроводжується істотним посиленням заходів безпеки. Приміром, уперше за всю історію гулянь для перевірки на вході застосовують металодетектори.

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Згідно з нинішніми правилами безпеки, на територію заборонено проносити ножі, скляні пляшки та великі сумки. За дотриманням правопорядку на заході стежать близько 600 поліцейських, а допомагатимуть їм у цьому 1500 представників міста та інші працівники підприємств громадського харчування.

Крім того, на час проведення Октоберфесту федеральна поліція також запровадила заборону на носіння зброї на кількох залізничних станціях міста. Згідно з розпорядженням влади, на головному та східному залізничних вокзалах, а також на станціях швидкісної міської електрички Доннерсберґербрюке та Гакербрюке заборонено мати при собі вогнепальну, сигнальну, колючу та холодну зброю.

Ще одним аспектом, на який варто зважати відвідувачам, є вартість пива – цього року один кухоль пива (Maß) коштуватиме від 13,60 до 15,30 євро. Та попри та організатори очікують, що цьогорічний Октоберфест відвідають близько шести мільйонів гостей, котрі за оцінками вип'ють понад 6,5 мільйонів літрів пива. Нинішні найвідоміші баварські гуляння триватимуть до 6 жовтня.

Нагадаємо, торік вісім осіб отримали легкі поранення внаслідок нещасного випадку на американських гірках під час Октоберфесту.

Організатори цьогорічного Октоберфесту раніше заявили, що заборонять виконання популярної пісні 1999 року L'amour toujours італійського діджея Джіджі Д'Агостіно, яку не раз використовували ультраправі для расистських гасел.