В Мюнхене при повышенных мерах безопасности открылся Октоберфест

В столице Баварии Мюнхене стартовал 189-й Октоберфест – в полдень субботы, 21 сентября, мэр Мюнхена Дитер Райтер принял участие в торжественной церемонии открытия первой бочки пива, а надпил из первой кружки премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Зёдер вообще на этот раз отошел от своего прежнего имиджа: в дополнение к отпущенной им недавно бороде, он впервые появился на Октоберфесте в традиционных баварских кожаных шортах (Lederhosen). На вопрос журналистов, почему он именно сейчас решил вспомнить о традиционном баварском мужском наряде, Зёдер ответил: "Я всегда хотел их иметь, просто никогда не выпадало возможности".

Нынешний Октоберфест сопровождается существенным усилением мер безопасности. К примеру, впервые за всю историю гуляний для проверки на входе применяют металлодетекторы.

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Согласно нынешним правилам безопасности, на территорию запрещено проносить ножи, стеклянные бутылки и большие сумки. За соблюдением правопорядка на мероприятии следят около 600 полицейских, а помогать им в этом будут 1500 представителей города и другие работники предприятий общественного питания.

Кроме того, на время проведения Октоберфеста федеральная полиция также ввела запрет на ношение оружия на нескольких железнодорожных станциях города. Согласно распоряжению властей, на главном и восточном железнодорожных вокзалах, а также на станциях скоростной городской электрички Доннерсбергербрюке и Гакербрюке запрещено иметь при себе огнестрельное, сигнальное, колющее и холодное оружие.

Еще одним аспектом, который стоит учитывать посетителям, является стоимость пива – в этом году одна кружка пива (Maß) будет стоить от 13,60 до 15,30 евро. Но несмотря на это организаторы ожидают, что нынешний Октоберфест посетят около шести миллионов гостей, которые по оценкам выпьют более 6,5 миллионов литров пива. Нынешние известные баварские гуляния продлятся до 6 октября.

Напомним, в прошлом году восемь человек получили легкие ранения в результате несчастного случая на американских горках во время Октоберфеста.

Организаторы нынешнего Октоберфеста ранее заявили, что запретят исполнение популярной песни1999 года L'amour toujours итальянского диджея Джиджи Д'Агостино, которую не раз использовали ультраправые для расистских лозунгов.