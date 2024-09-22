Поблизу Бонна стався вибух біля будинку, перевіряють зв'язок з вибухами в Кельні

У неділю рано вранці вибухнув вибуховий пристрій перед будинком на одну сім'ю у Вахтберг-Адендорфі поблизу Бонна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними поліції, пошкоджено вхідні двері, але ніхто не постраждав. Слідчі перевіряють можливий зв'язок з нещодавньою серією вибухів у Кельні.

Мешканці та сусіди почули гучний вибух близько 4:30 ранку і повідомили поліцію та пожежну службу. Пошуки підозрюваних були розпочаті того ж ранку, також був задіяний гелікоптер. У розслідуванні також бере участь Управління кримінальних розслідувань землі Північний Рейн-Вестфалія. Поліція шукає свідків.

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У суботу вранці невідомий здійснив понад 20 пострілів у годинниковій крамниці в Кельн-Нілі. Поліція і прокуратура також розслідують можливий зв'язок з інцидентами в Кельні. Поки що абсолютно незрозуміло, чи є між ними зв'язок.

На початку тижня у Кельні прогримів вибух на вході до ресторану та клубу Vanity Club, у результаті постраждала одна людина.

Наразі слідство вважає, що злочини можуть бути пов’язані з суперечками між конкуруючими злочинними угрупованнями – одна з них стосується зникнення приблизно 300 кілограмів канабісу.

Керівник відділу кримінальних розслідувань Кельна Міхаель Ессер цього тижня заявив, що поліція міста "постає перед серйозними викликами в результаті безпрецедентних випадків насильства і серйозних злочинів, які ніколи раніше не траплялися".