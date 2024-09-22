Вблизи Бонна произошел взрыв возле дома, проверяют связь со взрывами в Кельне

В воскресенье рано утром взорвалось взрывное устройство перед домом на одну семью в Вахтберг-Адендорфе вблизи Бонна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным полиции, повреждена входная дверь, но никто не пострадал. Следователи проверяют возможную связь с недавней серией взрывов в Кельне.

Жители и соседи услышали громкий взрыв около 4:30 утра и сообщили в полицию и пожарную службу. Поиски подозреваемых были начаты тем же утром, также был задействован вертолет. В расследовании также участвует Управление уголовных расследований земли Северный Рейн-Вестфалия. Полиция ищет свидетелей.

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В субботу утром неизвестный произвел более 20 выстрелов в часовом магазине в Кельн-Ниле. Полиция и прокуратура также расследуют возможную связь с инцидентами в Кельне. Пока совершенно непонятно, есть ли между ними связь.

В начале недели в Кельне прогремел взрыв на входе в ресторан и клуб Vanity Club, в результате пострадал один человек.

Сейчас следствие считает, что преступления могут быть связаны со спорами между конкурирующими преступными группировками – одна из них касается исчезновения примерно 300 килограммов каннабиса.

Руководитель отдела уголовных расследований Кельна Михаэль Эссер на этой неделе заявил, что полиция города "стоит перед серьезными вызовами в результате беспрецедентных случаев насилия и серьезных преступлений, которые никогда раньше не случались".