Поблизу Неаполя внаслідок вибуху газу обвалився будинок, загинули двоє дітей

Двоповерховий будинок внаслідок вибуху скрапленого газу обвалився в італійському місті Савіано, що в провінції Неаполь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.

За попередніми даними, вибух стався на другому поверсі, в квартирі літньої людини. На першому поверсі проживала сім'я з п'яти осіб: батько, мати і троє дітей у віці 2, 4 і 6 років.

Батька і одного з трьох дітей сім'ї, дворічного віку, пожежники витягли живими з-під завалів. Дворічна дитина була доставлена до лікарні Сантобоно в Неаполі, у неї немає неврологічних ушкоджень, у неї перелом стегнової кістки. Батько, однак, перебуває у важкому стані в Кардареллі.

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Хлопчику і дівчинці, які загинули під час обвалу, вже нічим не можна було допомогти.

Мати дітей і літня жінка, яка жила поверхом вище, все ще перебувають під завалами.

На місці працюють пошуково-рятувальні бригади пожежної служби, які спеціалізуються на рятувальних роботах серед завалів після обвалів, спричинених сейсмічними подіями, вибухами, статичною та гідрогеологічною нестабільністю.

Нагадаємо, у липні в італійському місті Неаполь двоє людей загинули і ще тринадцять постраждали внаслідок обвалу балкона будинку.

А перед цим у місті Лозанна двоє людей загинули через обвал будівельного риштування.