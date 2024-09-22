Вблизи Неаполя в результате взрыва газа обрушился дом, погибли двое детей

Двухэтажный дом в результате взрыва сжиженного газа обвалился в итальянском городе Савиано, что в провинции Неаполь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.

По предварительным данным, взрыв произошел на втором этаже, в квартире пожилого человека. На первом этаже проживала семья из пяти человек: отец, мать и трое детей в возрасте 2, 4 и 6 лет.

Отца и одного из трех детей семьи, двухлетнего возраста, пожарные вытащили живыми из-под завалов. Двухлетний ребенок был доставлен в больницу Сантобоно в Неаполе, у него нет неврологических повреждений, у него перелом бедренной кости. Отец, однако, находится в тяжелом состоянии в Кардарелли.

Реклама:

Мальчику и девочке, которые погибли во время обвала, уже ничем нельзя было помочь.

Мать детей и пожилая женщина, которая жила этажом выше, все еще находятся под завалами.

На месте работают поисково-спасательные бригады пожарной службы, которые специализируются на спасательных работах среди завалов после обвалов, вызванных сейсмическими событиями, взрывами, статической и гидрогеологической нестабильностью.

Напомним, в июле в итальянском городе Неаполь два человека погибли и еще тринадцать пострадали в результате обвала балкона дома.

А перед этим в городе Лозанна два человека погибли из-за обвала строительных лесов.