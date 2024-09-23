Депутатку парламенту Естонії визнали винною у шахрайстві

На слуханнях у понеділок Хар'юський повітовий суд засудив депутатку парламенту Естонії від партії EKRE Керт Кінго до одного року і дев'яти місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на два роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

У листопаді минулого року прокуратура висунула Кінго обвинувачення в шахрайстві, а адвокату Мартіну Траату – у пособництві та підбурюванні.

Згідно з обвинувальним висновком, член Консервативної народної партії Естонії Керт Кінго надала до Рійгікогу (парламенту) рахунки на компенсацію, в яких було вказано різні консультаційні послуги, пов'язані з роботою члена Рійгікогу, які юридична фірма фактично Кінго не надавала.

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Керт Кінго використовувала підроблені рахунки-фактури, щоб домогтися від Рійгікогу відшкодування судових витрат особам, які не мають відношення до роботи парламенту. У фальсифікації рахунків було звинувачено адвоката Мартіна Траата, який вказав у рахунках неправильну інформацію на підставі вказівок Кінго.

І Керт Кінго, і Мартін Траат, за даними обвинувачення, знали, що подібні послуги фактично не надавалися у зв'язку з діяльністю члена Рійгікогу. Юридична фірма фактично надавала послуги стороннім особам, однак Кінго оплатила рахунки за надані послуги за рахунок витрат членів парламенту.

Суддя Астрід Асі заявила в суді, що частина витрат, про які йдеться, була понесена в той час, коли статус Кінго як члена Рійгікогу був припинений. Однак, за її словами, витрати, оплачені за рахунок надбавок депутата, явно не були пов'язані з роботою парламенту, і така модель поведінки, ймовірно, тривала б, якби на неї не звернула увагу громадськість.

Суд також засудив Мартіна Траата, який проходить у справі з Кінго, до шести місяців тюремного ув'язнення за пособництво і підбурювання до афери. Запобіжний захід не застосовуватиметься, якщо Траат не вчинить нового злочину протягом одного року.

На підставі наданої суду інформації суд дійшов висновку, що і Керт Кінго, і Мартін Траат розуміли, що їхня діяльність є незаконною.

Рішення Хар'юського суду ще не набуло чинності.

За словами засудженої Кінго, це політичний процес, і вона обов'язково оскаржить вирок в окружному суді.

Нагадаємо, з польської партії "Право і справедливість" виключили колишнього євродепутата Ришарда Чарнецького, якому оголосили звинувачення за шахрайство з компенсаціями за поїздки.

Чарнецькому оголосили звинувачення у серпні. Слідство вважає, що політик, який 20 років був депутатом Європарламенту від "ПіС", міг привласнити понад 200 тисяч злотих на відшкодуваннях за відрядження.