Права опозиція Польщі виключила ексєвродепутата, звинуваченого у шахрайстві

Із польської партії "Право і справедливість" виключили колишнього євродепутата Ришарда Чарнецького, якому оголосили звинувачення за шахрайство з компенсаціями за поїздки.

Про це повідомив речник "ПіС" Рафал Бохенек, передає "Європейська правда".

За словами Бохенека, колишнього євродепутата Чарнецького позбавили членства в партії за рішенням голови Ярослава Качинського.

Хоча причини такого кроку не повідомлялись, але він стався після затримання політика та його дружини напередодні у Варшаві. Обох допитали у межах розслідування стосовно поїздок політика під час роботи в Європарламенті.

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Нагадаємо, Ришарду Чарнецькому оголосили звинувачення у серпні. Слідство вважає, що політик, який 20 років був депутатом Європарламенту від "ПіС", міг привласнити понад 200 тисяч злотих на відшкодуваннях за відрядження.

За даними ЗМІ, у справі фігурують 243 поїздки, які Чарнецький начебто здійснював на 14 різних автомобілях, двох мопедах, мотоциклі та тягачі.

У разі доведення вини ексєвродепутату загрожує 15 років позбавлення волі.

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