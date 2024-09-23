Депутатку парламента Эстонии признали виновной в мошенничестве

На слушаниях в понедельник Харьюский суд приговорил депутата парламента Эстонии от партии EKRE Керт Кинго к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

В ноябре прошлого года прокуратура предъявила Кинго обвинение в мошенничестве, а адвокату Мартину Траату – в пособничестве и подстрекательстве.

Согласно обвинительному заключению, член Консервативной народной партии Эстонии Керт Кинго предоставила в Рийгикогу (парламент) счета на компенсацию, в которых были указаны различные консультационные услуги, связанные с работой члена Рийгикогу, которые юридическая фирма фактически Кинго не предоставляла.

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Кинго использовала поддельные счета-фактуры, чтобы добиться от Рийгикогу возмещения судебных расходов лицам, не имеющим отношения к работе парламента. В фальсификации счетов был обвинен адвокат Мартин Траат, который внес в счета неправильную информацию на основании указаний Кинго.

И Керт Кинго, и Мартин Траат, по данным обвинения, знали, что подобные услуги фактически не предоставлялись в связи с деятельностью члена Рийгикогу. Юридическая фирма фактически оказывала услуги сторонним лицам, однако Кинго оплатила счета за оказанные услуги за счет расходов членов парламента.

Судья Астрид Аси заявила в суде, что часть расходов, о которых идет речь, была понесена в то время, когда статус Кинго как члена Рийгикогу был приостановлен. Однако, по ее словам, расходы, оплаченные за счет надбавок депутата, явно не были связаны с работой парламента, и такая модель поведения, вероятно, продолжалась бы, если бы на нее не обратила внимание общественность.

Суд также приговорил Мартина Траата, который проходит по делу вместе с Кинго, к шести месяцам тюремного заключения за пособничество и подстрекательство к афере. Мера пресечения не будет применяться, если Траат не совершит нового преступления в течение одного года.

На основании предоставленной суду информации суд пришел к выводу, что и Керт Кинго, и Мартин Траат понимали, что их деятельность незаконна.

Решение Харьюского суда еще не вступило в силу.

По словам осужденной Кинго, это политический процесс, и она обязательно обжалует приговор в окружном суде.

Напомним, из польской партии "Право и справедливость" исключили бывшего евродепутата Рышарда Чарнецкого, которому предъявили обвинения за мошенничество с компенсациями за поездки.

Чарнецкому предъявили обвинения в августе. Следствие считает, что политик, который 20 лет был депутатом Европарламента от "ПиС", мог присвоить более 200 тысяч злотых на возмещениях за командировки.