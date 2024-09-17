У Латвії піднімали винищувачі через зграю птахів біля кордону

Військово-повітряні сили Латвії вранці у вівторок, 17 вересня, помітили невідомий об’єкт біля кордонів, через що піднімались у повітря винищувачі НАТО, що базуються в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.lv.

Близько дев’ятої години ранку у вівторок латвійські Військово-повітряні сили виявили "непізнаний літаючий об'єкт" поблизу кордону.

Тоді повідомили, що літаючий об'єкт "наблизився до латвійсько-білоруського кордону і перетнув його на території Краславського району".

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У зв’язку з цим для огляду місцевості піднімали в повітря винищувачі Місії НАТО з патрулювання повітряного простору з військової бази Лієлварде. Перевірка не виявила жодних підозрілих об'єктів, і літаки повернулись на базу.

У ВПС Латвії пізніше уточнили, що підозрілим об’єктом, який зафіксували раніше, була зграя птахів.

Нагадаємо, що раніше у вересні у Латвії зафіксували падіння російського військового безпілотника на території країни.

За попередніми даними, дрон залетів із території Білорусі та був оснащений вибухівкою.

Після цього, а також чергового падіння російських дронів у Румунії в НАТО знову почали дискусію про те, як потрібно реагувати на подібні інциденти у своєму повітряному просторі.