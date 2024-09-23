Министр обороны Нидерландов: НАТО нужно быть более решительным в отношении российских дронов

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что НАТО должен четко дать России понять, что нарушение воздушного пространства стран Альянса неприемлемо.

Об этом он сказал в интервью Delfi, сообщает "Европейская правда".

Министр видит в периодических нарушениях воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками определенную стратегию.

"Теперь мы знаем, что это, конечно, стратегия России – каждый раз идти на шаг дальше и маленькими шагами прощупывать, как далеко можно зайти. И поэтому я думаю, что мы должны четко заявить, что это неприемлемо", – сказал Брекельманс.

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По его словам, у отдельных государств-членов есть свои средства противовоздушной обороны, если речь идет о простых дронах.

"Поэтому они также несут ответственность за уничтожение этих дронов, если это необходимо. Но если дело сложнее, если им нужна поддержка НАТО, я думаю, что альянс также должен быть в состоянии оказать такую поддержку", – сказал министр.

"И мы должны постоянно обсуждать с союзниками, достаточно ли у нас средств для защиты нашего воздушного пространства. И если нет, то мы должны убедиться, что для этого нужно больше, больше давать, больше поставлять. Потому что, как я уже сказал, послание России должно быть четким: нарушение воздушного пространства НАТО неприемлемо", – подчеркнул Брекельманс.

Напомним, на прошлой неделе вблизи государственной границы Латвии с Беларусью был обнаружен неопознанный воздушный объект, который приблизился к границе и пересек ее на территории Краславского края.

Для обследования района с базы в Лиелварде были подняты в воздух истребители патрульной миссии НАТО, которые никаких подозрительных объектов в воздушном пространстве Латвии не обнаружили.

Позже военные сообщили, что неопознанным "объектом" в небе Латгале, из-за которого подняли истребители НАТО, оказалась стая птиц.

Латвийское Минобороны подчеркивает, что Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО продолжают следить за ситуацией на восточной границе, и наблюдение за воздушным пространством после инцидента 7 сентября усилено.

Как сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник типа "Шахед". Национальные вооруженные силы следили за его приближением, но не приняли решение ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух самолеты НАТО, что вызвало критику со стороны общественности.