У Раді Європи розкритикували Польщу за ставлення до мігрантів, що переходять кордон з Білорусі

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті, що приїздив до Польщі зі спеціальною місією стосовно нелегальної міграції через білорусько-польський кордон, заявив у доповіді, що Варшава має робити більше для дотримання прав шукачів притулку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Ради Європи.

Причиною візиту О’Флаерті до Польщі 16-18 вересня стали систематичні повідомлення про інциденти на кордоні у зв’язку зі спробами мігрантів потрапити до Польщі з Білорусі.

За підсумками візиту комісар відзначив роль Польщі у прийомі мільйонів українців, які виїздили у Європу на початку повномасштабної війни і з яких багато залишилися у Польщі. Він також визнав "виклики, створювані інструменталізацією міграції та дестабілізуючими діями білоруської сторони на польсько-білоруському кордоні".

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Водночас посадовець дійшов висновку, що теперішня практика Польщі розвертати мігрантів на кордоні, підкріплена змінами до законодавства від 2021 року, не повною мірою відповідає стандартам захисту прав людини.

"Практика групових повернень осіб через кордон до Білорусі без індивідуальної оцінки ситуації, у тому числі в окремих випадках, коли ці особи офіційно попросили притулку на території Польщі, створює високий ризик серйозних порушень прав, захищених Європейською конвенцією з прав людини", – заявили у комюніке.

Йдеться зокрема про те, що мігранти можуть наражатися на реальну загрозу для життя чи негідного поводження, а розвертання їх на кордоні без оцінки ситуації кожної людини окремо може вважатися порушенням заборони колективних видворень. Також уповноважений вказав на свідчення про окремі випадки неналежного поводження польських прикордонників з мігрантами.

"Комісар закликає польську владу поставити на паузу усі групові повернення на територію Білорусі і забезпечити, щоб кожна особа, що бажає попросити міжнародного захисту на території Польщі, могла це зробити та її ситуацію ретельно розглянули в індивідуальному порядку", – йдеться у доповіді.

Він також закликав Польщу створити певні платформи для взаємодії з громадськими експертами у цій сфері, на зразок тих, що були до 2015 року, та створити постійний механізм моніторингу дотримання прав людини у зв’язку з ситуацією на кордоні. Він розкритикував те, що лише дуже обмежене коло громадських організацій і правозахисників мають доступ до "буферної зони" біля кордону.

Окрім того, О’Флаерті розкритикував і закликав скасувати останні зміни до польського законодавства, якими скасували кримінальну відповідальність прикордонників та інших силовиків за відступ від визначених процедур застосування сили та вогнепальної зброї за певних виняткових обставин.

Нагадаємо, 11 вересня глава Міністерства внутрішніх справ Польщі підписав указ, який продовжує дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на 90 днів.

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