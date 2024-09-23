В Совете Европы раскритиковали Польшу за отношение к мигрантам, переходящим границу из Беларуси

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти, приезжавший в Польшу со специальной миссией по нелегальной миграции через белорусско-польскую границу, заявил в докладе, что Варшава должна делать больше для соблюдения прав искателей убежища.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Причиной визита О'Флаэрти в Польшу 16-18 сентября стали систематические сообщения об инцидентах на границе в связи с попытками мигрантов попасть в Польшу из Беларуси.

По итогам визита комиссар отметил роль Польши в приеме миллионов украинцев, которые выезжали в Европу в начале полномасштабной войны и многие из которых остались в Польше. Он также признал "вызовы, создаваемые инструментализацией миграции и дестабилизирующими действиями белорусской стороны на польско-белорусской границе".

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В то же время чиновник пришел к выводу, что нынешняя практика Польши разворачивать мигрантов на границе, подкрепленная изменениями в законодательство от 2021 года, не в полной мере соответствует стандартам защиты прав человека.

"Практика групповых возвратов лиц через границу в Беларусь без индивидуальной оценки ситуации, в том числе в отдельных случаях, когда эти лица официально попросили убежища на территории Польши, создает высокий риск серьезных нарушений прав, защищенных Европейской конвенцией по правам человека", – заявили в комюнике.

Речь идет, в частности, о том, что мигранты могут подвергаться реальной угрозе для жизни или недостойного обращения, а разворачивание их на границе без оценки ситуации каждого человека в отдельности может считаться нарушением запрета коллективных выдворений. Также уполномоченный указал на свидетельства об отдельных случаях ненадлежащего обращения польских пограничников с мигрантами.

"Комиссар призывает польские власти поставить на паузу все групповые возвращения на территорию Беларуси и обеспечить, чтобы каждое лицо, желающее попросить международной защиты на территории Польши, могло это сделать и его ситуацию тщательно рассмотрели в индивидуальном порядке", – говорится в докладе.

Он также призвал Польшу создать определенные платформы для взаимодействия с общественными экспертами в этой сфере, вроде тех, что были до 2015 года, и создать постоянный механизм мониторинга соблюдения прав человека в связи с ситуацией на границе. Он раскритиковал то, что только очень ограниченный круг общественных организаций и правозащитников имеют доступ к "буферной зоне" у границы.

Кроме того, О'Флаэрти раскритиковал и призвал отменить последние изменения в польское законодательство, которыми отменили уголовную ответственность пограничников и других силовиков за отступление от определенных процедур применения силы и огнестрельного оружия при определенных исключительных обстоятельствах.

Напомним, 11 сентября глава Министерства внутренних дел Польши подписал указ, продлевающий действие буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней.

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