Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю на 90 днів

Глава Міністерства внутрішніх справ Польщі підписав указ, який продовжує дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на 90 днів.

Про це повідомили у польському МВС, пише "Європейська правда".

Підписане рішення набуло чинності з середи, 11 вересня.

"Зона принесла конкретні, хороші результати. Вона спрямована насамперед проти контрабандистів, які переправляють людей через кордон", – сказав міністр Томаш Семоняк, обґрунтовуючи це рішення.

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Буферна зона охоплює ділянку польсько-білоруського кордону завдовжки понад 60 км у межах територій прикордонних постів у Наревці, Біловежі, Дубичах Церковних та Черемсі.

Заборона на перебування на певній території в буферній зоні діє з 13 червня 2024 року. Вона набула чинності після сплеску спроб мігрантів перетнути кордон і низки насильницьких інцидентів, один з яких призвів до загибелі військовослужбовця.

А самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко нещодавно заявив, що Мінськ не буде перешкоджати потрапити до ЄС зацікавленим у цьому мігрантам, та дав зрозуміти, що це його відповідь на європейські санкції.

Зокрема, 5 вересня повідомлялося, що польські прикордонники затримали підозрюваних у причетності до організованого злочинного угруповання, яке займалося організацією нелегальної міграції з Білорусі до Польщі.