У Швеції швидкісний потяг зіткнувся з трактором на переїзді: близько десятка постраждалих

Неподалік Стокгольма сталося зіткнення пасажирського потяга і трактора на залізничному переїзді, постраждали 15 осіб.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Аварія сталася біля міста Чепінг на залізничному переїзді близько 7:30. Експрес із близько 200 пасажирами зіткнувся з трактором з причепом, що виїхав на залізничний переїзд. Потяг після того проїхав ще кількасот метрів, перш ніж зміг повністю зупинитися.

Внаслідок інциденту ніхто не загинув, серед людей з потяга – 15 постраждалих, що скаржилися на біль у шиї та у кінцівках, якими вдарилися внаслідок несподіваного гальмування потяга. Їх забрали для дообстеження у лікарні міст Вестерос, Еребро і Чепінг.

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Пасажирів, які не мали скарг на самопочуття, відвезли автобусами до станції у Чепінгу.

Залізничний рух на гілці відновлять не раніше як вранці у вівторок, що вплине на маршрути кількох поїздів та регіональних електричок. Також буде обмежено рух на автодорозі 572.

Як повідомляли, у Франції у неділю експрес із 340 пасажирами на 5 годин застряг серед поля, після чого їх повернули назад у пункт відправлення.

Остання найгірша залізнична аварія у Європі за цей рік сталася у Словаччині в червні: внаслідок зіткнення автобуса і потяга на залізничному переїзді загинули семеро людей.