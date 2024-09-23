В Швеции скоростной поезд столкнулся на переезде с трактором: около десятка пострадавших
Новости — Понедельник, 23 сентября 2024, 13:36 —
Неподалеку от Стокгольма произошло столкновение пассажирского поезда и трактора на железнодорожном переезде, пострадали 15 человек.
Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".
Авария произошла возле города Чёпинг на железнодорожном переезде около 7:30. Экспресс с двумя сотнями пассажирами столкнулся с трактором с прицепом, выехавшим на железнодорожный переезд. Поезд после того проехал еще несколько сотен метров, прежде чем смог полностью остановиться.
В результате инцидента никто не погиб, среди людей из поезда – 15 пострадавших, они жаловались на боль в шее и в конечностях, которыми ударились в результате неожиданного торможения поезда. Их забрали для дообследования в больницы городов Вестерос, Эребро и Чёпинг.
Пассажиров без жалоб на самочувствие отвезли на автобусах до станции в Чёпинге.
Железнодорожное движение на ветке восстановят не ранее утра вторника, что повлияет на маршруты нескольких поездов и региональных электричек. Также будет ограничено движение на автодороге 572.
Как сообщалось, во Франции в воскресенье экспресс с 340 пассажирами на пять часов застрял среди поля, после чего их вернули обратно в пункт отправления.
Последняя трагическая железнодорожная авария в Европе за этот год произошла в Словакии в июне: в результате столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде погибли семь человек.