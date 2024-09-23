У Франції експрес із 340 пасажирами на 5 годин застряг серед поля і повернувся назад

У неділю понад 340 пасажирів швидкісного експреса TGV застрягли у дорозі на додаткові п’ять годин та врешті повернулися до пункту відправлення через проблему з живленням.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у Франції з потягом сполученням Ренн – Монпельє. Поїзд з 343 пасажирами вирушив у дорогу о 12:30 і мав прибути до пункту призначення рівно через шість годин.

За годину після відправлення експрес зупинився серед поля через проблему з живленням. Всередині потяга припинили працювати усі прилади та системи, що потребують електроенергії, включно з туалетами і системою кондиціонування.

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Декілька годин несправність намагалися усунути, після чого врешті ухвалили рішення пересадити людей на інший потяг та везти назад у Ренн. Експрес простояв посеред поля п’ять годин і лише о 19:15 надісланий на заміну поїзд повіз пасажирів у напрямку міста, звідки вони починали подорож.

Для частини пасажирів, серед яких були люди поважного віку та люди з інвалідністю, пересадка виявилася складною пригодою. Для допомоги їм залучили пожежно-рятувальну службу з найближчого міста.

Оператор SNCF запропонував пасажирам готель з компенсацією та компенсацію з доплатою за вартість квитка.

Раніше у вересні пасажири іншого експреса сполученням Тур – Париж застрягли у дорозі на додаткові п'ять годин через підозрілий багаж.

А у Брюсселі собака-втікач спричинив затримки і скасування десятків потягів.