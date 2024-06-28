В уряді Словаччини назвали ймовірні причини смертельної аварії на залізничному переїзді 

Причиною смертельної аварії на залізничному переїзді на заході Словаччини, де у зіткненні автобуса й пасажирського потяга загинули семеро людей, ймовірно, була людська помилка на залізниці.

Як повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда", про це заявив міністр транспорту Йозеф Раж.

Урядовець сказав, що попередня інформація вказує на те, що трагічна аварія на регульованому залізничному переїзді біля міста Нове Замки стала наслідком людської помилки.

"Ймовірно, зіграла роль індивідуальна людська помилка, через що потяг, який не мав би там бути, опинився на колії, яка на той момент була перекритою", – сказав він у п’ятницю.

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Директор словацької залізниці Александр Сак зазначив, що у цьому районі після злив було підтоплення, тому одну з колій залізничної гілки перекрили, і експрес, який став учасником смертельної аварії, взагалі не мав там опинитися. З його слів, саме через це не були активовані шлагбауми на переїзді.

З Facebook словацької поліції

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток цього ж дня заявив, що досліджують також версію з несправністю світлофора на переїзді.

"Це одна з версій, яку ми досліджуємо. Але не хочу казати більше, доки щось не буде підтверджено на 100%", – сказав він.

Словацьке місцеве видання Regigony.sk наводить слова двох свідків події. Як вони стверджують, автобус, який потрапив у фатальне зіткнення, рушив на дозволений сигнал.

"Один поїзд поїхав у напрямку Нове Замки. Шлагбауми були опущені, горіло червоне світло. Потім шлагбауми піднялися, з’явився дозвільний сигнал – і раптом сигналить інший потяг і стається зіткнення", – розповів один з них.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася увечері 27 червня біля міста Нове Замки, що приблизно за 80 км на схід від Братислави. Пасажирський експрес сполученням "Прага-Будапешт" зіткнувся з автобусом, почалася сильна пожежа. Спершу повідомляли про чотирьох загиблих і п’ятьох серйозно травмованих, згодом кількість підтверджених загиблих зросла до семи.

На початку червня у чеському Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet, що прямував з причепними вагонами до Чопа, із вантажним потягом. Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.

Причиною зіткнення попередньо назвали те, що пасажирський поїзд проїхав на заборонний сигнал семафора.