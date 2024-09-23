ЗМІ: У Женеві арештували розкішну віллу дружини колишнього "господаря Молдови"

Швейцарська влада наклала арешт на розкішну віллу в Женеві, що належить дружині молдовського олігарха-втікача Влада Плахотнюка Оксані Чілдеску.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Temps.

За словами джерела видання, Швейцарія надає правову допомогу Республіці Молдова, яка розслідує ймовірні порушення. Документи свідчать про те, що компанія з управління капіталом у Цюриху оцінила ризики, пов'язані з дружиною олігарха-втікача.

"Пані Ч. живе на прекрасній віллі у Везеназі, заможному селищі на околиці Женеви. Придбана наприкінці 2012 року за 31,5 мільйона франків (понад 33 млн євро) компанією Mareches SA, що відповідає назві вулиці, на якій вона розташована, ця резиденція площею 449 квадратних метрів під назвою Le Léman розкинулася на 5 000 квадратних метрів землі з басейном на березі озера. Зараз вона перебуває під арештом, оскільки молдовська влада підозрює, що вона була придбана за кошти сумнівного походження", – повідомляє Le Temps.

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Влад Плахотнюк, відомий колись як "господар Молдови", втік з країни у червні 2019 року. У вересні того ж року його оголосили в міжнародний розшук.

На розгляді прокуратури Молдови перебувають шість справ, в яких політика звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей в особливо великих розмірах, створенні та керівництві злочинною організацією, незаконному збагаченні, перевищенні повноважень, активній корупції та підробці державних документів.

У липні 2023 року представники Антикорупційної прокуратури заявили, що влада Молдови не отримала жодної офіційної відповіді від жодної держави, яка б підтверджувала, що Плахотнюк перебуває на їхній території.

Там заявили, що були зроблені запити через Інтерпол, і влада чекає, поки одна з країн-членів організації підтвердить, що колишній політик перебуває на її території.

З 2020 року Плахотнюк перебуває під санкціями США, а з 2023 року – під санкціями ЄС.