США наклали санкції на молдовського олігарха Плахотнюка

Сполучені Штати запровадили санкції проти молдовського олігарха і колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка.

Про це у Twitter заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє "Європейська правда".

"Корупційні дії Володимира Плахотнюка підірвали верховенство права та серйозно поставили під загрозу незалежність демократичних інституцій у Молдові. Сьогодні я публічно вношу його до списка", - зазначив він.

"США стоїть поруч з Молдовою у боротьбі з корупцією", - додав він.

Окрім Плахотнюка, заборону на видачу в'їзної візи запроваджують стосовно його дружини Оксани Кілдеску, сина Тимофія Плахотнюка та неповнолітньої дитини (очевидно, сина Іннокентія), йдеться у повідомленні на сайті Держдепу.

"Сьогоднішня дія посилає сильний сигнал, що США не терплять корупції та стоять поруч з молдованами у боротьбі проти неї. Департамент продовжить використовувати ці повноваження для сприяння відповідальності корупціонерів у цьому регіоні та в усьому світі", - зазначили у Помпео.

Екслідер Демократичної партії Молдови, олігарх Володимир Плахотнюк втік з країни у червні після загострення політичної кризи, яка завершилась зміною влади.

У жовтні Молдова оголосила Плахотнюка в міжнародний розшук, а Суд у Кишиневі видав мандат на попередній арешт на 30 діб колишнього лідера Демократичної партії.

Детальніше про кризу в Молдові читайте у статті "Кінець двовладдя у Молдові: хто змусив піти у відставку уряд всесильного олігарха".