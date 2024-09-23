СМИ: В Женеве арестовали роскошную виллу жены бывшего "хозяина Молдовы"

Швейцарские власти наложили арест на роскошную виллу в Женеве, принадлежащую жене беглого молдовского олигарха Влада Плахотнюка Оксане Чилдеску.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Temps.

По словам источника издания, Швейцария оказывает правовую помощь Республике Молдова, которая расследует возможные нарушения. Документы свидетельствуют о том, что компания по управлению капиталом в Цюрихе оценила риски, связанные с женой беглого олигарха.

"Госпожа Ч. живет на прекрасной вилле в Везеназе, богатом поселке на окраине Женевы. Приобретенная в конце 2012 года за 31,5 миллиона франков (более 33 млн евро) компанией Mareches SA, что соответствует названию улицы, на которой она расположена, эта резиденция площадью 449 квадратных метров под названием Le Léman раскинулась на 5 000 квадратных метров земли с бассейном на берегу озера. Сейчас она находится под арестом, поскольку молдавские власти подозревают, что она была приобретена за средства сомнительного происхождения", – сообщает Le Temps.

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Влад Плахотнюк, известный когда-то как "хозяин Молдовы", сбежал из страны в июне 2019 года. В сентябре того же года его объявили в международный розыск.

На рассмотрении прокуратуры Молдовы находятся шесть дел, в которых политика обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, создании и руководстве преступной организацией, незаконном обогащении, превышении полномочий, активной коррупции и подделке государственных документов.

В июле 2023 года представители Антикоррупционной прокуратуры заявили, что власти Молдовы не получили ни одного официального ответа ни от одного государства, который бы подтверждал, что Плахотнюк находится на их территории.

Там заявили, что были сделаны запросы через Интерпол, и власти ждут, пока одна из стран-членов организации подтвердит, что бывший политик находится на ее территории.

С 2020 года Плахотнюк находится под санкциями США, а с 2023 года – под санкциями ЕС.