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Підозрюваний у замаху на Трампа нібито закликав однодумців "завершити справу"

Новини — Понеділок, 23 вересня 2024, 16:44 — Марія Ємець

Підозрюваний у замаху на експрезидента США і кандидата у президенти Дональда Трампа нібито завчасно залишив записку, у якій зізнається у своєму намірі та закликає однодумців "завершити справу".

Як повідомляє американська редакція Politico, пише "Європейська правда", про це стало відомо з матеріалів справи. 

Інформацію про записку прокурори розкрили у понеділок 23 вересня у судовій документації перед засіданням щодо звільнення підозрюваного під заставу.

Підозрюваний у замаху на Трампа Раян Раут нібито залишив її ще кілька місяців тому. Записку знайшли в коробці з інструментами й будматеріалами у домівці когось із його знайомих, ім’я якого не згадується. 

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У записці, адресованій "світові", Раут жорстко критикує Трампа за його моральні якості та його політику щодо Ірану. 

"Це була спроба замаху на Дональда Трампа, але я підвів вас. Я намагався якнайкраще і доклав максимальних зусиль. Тепер потрібно, щоб ви завершили справу, і я запропоную 150 тисяч доларів будь-кому, хто може завершити справу", – нібито йдеться у записці. 

Нагадаємо, йдеться про затриманого після інциденту 15 вересня біля вілли Трампа у Флориді, який міг бути замахом на кандидата у президенти. 

У Конгресі США після того підтримали посилення охорони кандидатів у президенти.

Читайте у статті "ЄвроПравди", що відомо про затриманого Раяна Раута та його нібито "українські зв’язки". 

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