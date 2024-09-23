Подозреваемый в покушении на Трампа якобы призывал единомышленников "завершить дело"

Подозреваемый в покушении на экс-президента США и кандидата в президенты Дональда Трампа якобы заблаговременно оставил записку, в которой признается в своем намерении и призывает единомышленников "завершить дело".

Как сообщает американская редакция Politico, пишет "Европейская правда", об этом стало известно из материалов дела.

Информацию о записке прокуроры раскрыли в понедельник 23 сентября в судебной документации перед заседанием по освобождению подозреваемого под залог.

Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Раут якобы оставил ее еще несколько месяцев назад. Записку нашли в коробке с инструментами и стройматериалами в доме кого-то из его знакомых, имя которого не упоминается.

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В записке, адресованной "миру", Раут жестко критикует Трампа за его моральные качества и его политику в отношении Ирана.

"Это была попытка покушения на Дональда Трампа, но я подвел вас. Я старался как можно лучше и приложил максимальные усилия. Теперь нужно, чтобы вы завершили дело, и я предложу 150 тысяч долларов любому, кто может завершить дело", – якобы говорится в записке.

Напомним, речь идет о задержанном после инцидента 15 сентября возле виллы Трампа во Флориде, который мог быть покушением на кандидата в президенты.

В Конгрессе США после того поддержали усиление охраны кандидатов в президенты.

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