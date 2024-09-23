У Норвегії засудили білоруса на візку, який кинув коктейлі Молотова в королівський палац

Суд в Осло засудив 57-річного білоруса Сергія Яциновича до шести місяців ув’язнення після того, як він кинув два коктейлі Молотова в будівлю Королівського палацу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Чоловіка заарештували на початку липня, коли він кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю у двері в задній частині замку королівської сім’ї Норвегії. Пожежу, яка виникла в результаті, швидко ліквідували, вона завдала незначної шкоди.

Арештований білорус, як з’ясувалось, раніше мав посвідку на проживання в Україні, потім виїхав у Нідерланди, звідки потрапив до Норвегії.

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Його адвокатка Маріяна Лозич заявила в липні, що Яцинович хотів кинути коктейлі Молотова в норвезький парламент, протестуючи проти недотримання своїх прав: він пересувається в інвалідному візку.

"Він не хотів нікому завдати шкоди, це був крик про допомогу… Він каже, що є жертвою порушень прав людини по всій Європі, і вважає, що не отримує допомоги, на яку має право як людина з обмеженими можливостями", – говорила Лозич.

У рішенні суду йдеться, що обвинувачений білорус хотів привернути увагу до несправедливості, якої, на його думку, зазнав зокрема під час перебування в центрі для біженців у Нідерландах, і "тому, що він не може повернутися в Україну".

Обвинувачення вимагало восьмимісячного тюремного ув'язнення для Яциновича, але суд визнав визнання провини, каяття і стан здоров'я пом'якшувальними обставинами і призначив шість місяців за ґратами.

У поліції Норвегії, зазначили, що Норвезька імміграційна служба тепер розглядає питання про депортацію білоруса після відбуття покарання.

Нагадаємо, у червні в Бухаресті затримали іноземця, який кинув у посольство Ізраїлю пляшку із запальною сумішшю, що спричинило невелику пожежу.