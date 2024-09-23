В Норвегии осудили белоруса на коляске, бросившего коктейли Молотова в королевский дворец

Суд в Осло приговорил 57-летнего белоруса Сергея Яциновича к шести месяцам заключения после того, как он бросил два коктейля Молотова в здание Королевского дворца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Мужчину арестовали в начале июля, когда он бросил две бутылки с зажигательной смесью в дверь в задней части замка королевской семьи Норвегии. Возникший в результате пожар быстро ликвидировали, он нанес незначительный ущерб.

Арестованный белорус, как выяснилось, ранее имел вид на жительство в Украине, затем выехал в Нидерланды, откуда попал в Норвегию.

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Его адвокат Марияна Лозич заявила в июле, что Яцинович хотел бросить коктейли Молотова в норвежский парламент, протестуя против несоблюдения своих прав: он передвигается в инвалидной коляске.

"Он не хотел никому причинить вред, это был крик о помощи... Он говорит, что является жертвой нарушений прав человека по всей Европе, и считает, что не получает помощи, на которую имеет право как человек с ограниченными возможностями", – говорила Лозич.

В решении суда говорится, что обвиняемый белорус хотел привлечь внимание к несправедливости, которой, по его мнению, подвергся, в частности, во время пребывания в центре для беженцев в Нидерландах, и "потому, что он не может вернуться в Украину".

Обвинение требовало восьмимесячного тюремного заключения для Яциновича, но суд признал признание вины, раскаяние и состояние здоровья смягчающими обстоятельствами и назначил шесть месяцев за решеткой.

В полиции Норвегии, отметили, что Норвежская иммиграционная служба теперь рассматривает вопрос о депортации белоруса после отбытия наказания.

Напомним, в июне в Бухаресте задержали иностранца, который бросил в посольство Израиля бутылку с зажигательной смесью, что вызвало небольшой пожар.