Соратник Шольца натякнув на можливий вихід з урядової коаліції

Глава Вільної демократичної партії, що входить до керівної коаліції на чолі з Олафом Шольцом, натякнув на можливий вихід з коаліції, що призведе до розвалу німецького уряду.

Про це пише видання Bild, повідомляє "Європейська правда".

Вільна демократична партія Крістіана Лінднера набрала мізерні 0,8% голосів на недільних місцевих виборах у Бранденбурзі. Це катастрофічний результат для лібералів, які вже зазнали важких поразок на земельних виборах у Саксонії та Тюрингії і мають катастрофічно низькі загальнонаціональні рейтинги.

У понеділок Лінднер виступив на пресконференції з головним кандидатом від вільних демократів у Бранденбурзі, кажучи про можливий вихід з коаліції наступне:

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"Зрозуміло одне: зараз від усіх потрібна мужність. Або мужність працювати в суперечливій коаліції, якщо це може принести користь країні. Але, як я сказав у своєму інтерв'ю в п'ятницю, мужність буде і тоді, коли ти доходиш до межі можливого і не відповідаєш очікуванням і вимогам країни, тоді мужність полягає в тому, щоб запалити нову динаміку", – заявив Лінднер, відповідаючи на питання щодо потенційного виходу з коаліції.

Останнім часом на нього зростає тиск з метою знайти можливе рішення щодо поразки на майбутніх парламентських виборах, тому цілком ймовірно, що Лінднер окреслить дорожню карту для можливого виходу з коаліції, або його попросять якнайшвидше вийти з неї, пише видання.

Згідно з опитуваннями, Вільна демократична партія ледве долає прохідний бар'єр до парламенту з п'ятьма відсотками.

У понеділок віцепрезидент Бундестагу від вільних демократів Вольфганг Кубицький спрогнозував, що урядова коаліція Німеччини розпадеться ще до кінця цього року.

На виборах у Бранденбурзі перемогли соціал-демократи Шольца, але ультраправа "Альтернатива для Німеччини" отримала там блокуючу меншість.