Соратник Шольца намекнул на возможный выход из правительственной коалиции

Глава Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию во главе с Олафом Шольцем, намекнул на возможный выход из коалиции, что приведет к развалу немецкого правительства.

Об этом пишет издание Bild, сообщает "Европейская правда".

Свободная демократическая партия Кристиана Линднера набрала мизерные 0,8% голосов на воскресных местных выборах в федеральной земле Бранденбург. Это катастрофический результат для либералов, которые уже потерпели тяжелые поражения на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии и имеют катастрофически низкие общенациональные рейтинги.

В понедельник Линднер выступил на пресс-конференции с главным кандидатом от свободных демократов в Бранденбурге, говоря о возможном выходе из коалиции следующее:

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"Ясно одно: сейчас от всех требуется мужество. Или мужество работать в противоречивой коалиции, если это может принести пользу стране. Но, как я сказал в своем интервью в пятницу, мужество будет и тогда, когда ты доходишь до предела возможного и не отвечаешь ожиданиям и требованиям страны, тогда мужество заключается в том, чтобы зажечь новую динамику", – заявил Линднер, отвечая на вопрос о потенциальном выходе из коалиции.

В последнее время на него растет давление с тем чтобы найти возможное решение и избежать поражения на предстоящих парламентских выборах, поэтому вполне вероятно, что Линднер очертит дорожную карту для возможного выхода из коалиции, или его попросят как можно быстрее выйти из нее, пишет издание.

Согласно опросам, Свободная демократическая партия едва преодолевает проходной барьер в парламент с пятью процентами.

В понедельник вице-президент Бундестага от свободных демократов Вольфганг Кубицкий спрогнозировал, что правительственная коалиция Германии распадется еще до конца этого года.

На выборах в Бранденбурге победили социал-демократы Шольца, но ультраправая "Альтернатива для Германии" получила там блокирующее меньшинство.