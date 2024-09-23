Зеленський зустрівся з Шольцом у Нью-Йорку
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Новини — Понеділок, 23 вересня 2024, 18:59 —
Новини — Понеділок, 23 вересня 2024, 18:59 —
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку почав зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Зустріч проходить у Постійному представництві України при ООН, повідомляє з місця події "Укрінформ", пише "Європейська правда".
Жодні деталі переговорів Шольца та Зеленського наразі невідомі.
У понеділок також очікується низка зустрічей президента з лідерами держав та міжнародних організацій, а також із конгресменами США.
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Після обіду, приблизно о 15:00 (22:00 за Києвом) Зеленський виступить на Саміті майбутнього.
Президент Зеленський прибув до США, де він має намір представити "план перемоги" президенту країни Джо Байдену, а також іншим лідерам країн-партнерів.
Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН 25 вересня.
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