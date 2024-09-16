ЗМІ: Зеленський виступить на Генасамблеї ООН 25 вересня

Президент України Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН 25 вересня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Голос Америки".



"Загальні дебати на Генасамблеї ООН розпочинаються 24 вересня і того самого дня там має говорити президент США Джо Байден, а наступного дня – 25 вересня говоритиме президент України Володимир Зеленський", – зазначає видання.



Очікується, що можливість зібрання світових лідерів у Нью-Йорку буде використана для переговорів із партнерами України про російську війну.



Британські представники зазначили, що зустрічі керівників, які з'їдуться на вересневу Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку, будуть місцем узгодження ключових питань подальшої підтримки України в боротьбі проти російської агресії.



Зокрема, йтиметься про згоду держав, які постачають Україні далекобійну зброю, на застосування її проти цілей у глибині російської території, звідки Росія завдає кривавих і руйнівних ударів по українських містах.



Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, який разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном 11 вересня відвідав Київ, а 13 вересня був із прем'єр-міністром Кіром Стармером у Вашингтоні, сказав, що головні теми "продовжуватимуться на Генасамблеї в ширшому колі".



Минулого тижня агентство Bloomberg повідомило, що дозвіл Заходу на далекобійні удари по РФ навряд буде до Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський ще наприкінці серпня заявив, що у вересні в дні Генасамблеї ООН він може провести зустріч з президентом США Джо Байденом.