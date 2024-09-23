Зеленский встретился с Шольцом в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке начал встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Встреча проходит в Постоянном представительстве Украины при ООН, сообщает с места события "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Никакие детали переговоров Шольца и Зеленского пока неизвестны.

фото: укринформ

В понедельник также ожидается ряд встреч президента с лидерами государств и международных организаций, а также с конгрессменами США.

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После обеда, примерно в 15:00 (22:00 по Киеву) Зеленский выступит на Саммите будущего.

Президент Зеленский прибыл в США, где он намерен представить "план победы" президенту страны Джо Байдену, а также другим лидерам стран-партнеров.

Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября.