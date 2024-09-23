Боррель виступить у Європарламенті щодо відкату демократії в Грузії

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель 8 жовтня виступить у Європарламенті з промовою про відкат демократії в Грузії.

Про це йдеться у попередньому порядку денному парламенту, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з інформацією, Боррель представить європейським парламентарям заяву під назвою "Відкат демократії та загрози політичному плюралізму в Грузії".

Також Боррель представить заяву про зміцнення стійкості Молдови проти російського втручання перед майбутніми президентськими виборами.

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Нагадаємо, Європейський Союз готовий призупинити дію безвізового режиму для громадян Грузії у відповідь на антидемократичні дії грузинської влади та її антизахідну риторику.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що будь-які зміни до візової угоди будуть "дешевим шантажем".

Після ухвалення парламентом Грузії скандального закону "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів", саміт ЄС заявив, що це фактично призупиняє процес євроінтеграції Грузії.

17 вересня парламент Грузії ухвалив у третьому читанні законодавчий пакет про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", відомий як "закони проти ЛГБТ-пропаганди", який критикували в ЄС і Раді Європи.