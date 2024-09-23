Демократи мають побоювання щодо соцопитувань і Трампа

Демократи в Сенаті стурбовані тим, що кількість голосів за Дональда Трампа в опитуваннях занижена, і кажуть, що незначна перевага віцепрезидентки Гарріс в ключових штатах, особливо в Пенсильванії, викликає серйозне занепокоєння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Після шоку від прикрої поразки Гілларі Клінтон у 2016 році та здивування сильнішими, ніж очікувалося, результатами президента Трампа у 2020 році, законодавці-демократи готуються до чергової несподіванки в ніч виборів.

Вони сподіваються, що Гарріс зможе перевершити результати опитувань, залучивши на виборчі дільниці велику кількість молодих виборців, а також чорношкірих і латиноамериканських виборців. Але вони визнають, що створення більшої, ніж очікувалося, коаліції на підтримку Гарріс є неперевіреною гіпотезою.

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Законодавці-демократи починають нервувати, що їхня партія може знову бути заколисаною помилковим почуттям оптимізму на тлі опитувань, які показують, що Гарріс має невелику, але стабільну перевагу в трьох ключових штатах, які утворюють "блакитну стіну": Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині.

Сенатор Рафаель Уорнок, який представляє штат Джорджія, що коливається, сказав, що на цей момент неможливо знати, хто попереду, оскільки багато опитувань показують, що Гарріс і Трамп йдуть нога в ногу в межах похибки.

Один сенатор-демократ, який побажав залишитися анонімним, визнав, що і Клінтон, і президент Байден мали кращі показники в опитуваннях проти Трампа в 2016 і 2020 роках відповідно, ніж у Гарріс зараз.

"Це зловісно. Безумовно, це викликає занепокоєння, але ви працюєте так старанно, як тільки можете, незважаючи ні на що. Мені здається, що неможливо зробити набагато більше, ніж ми вже робимо", – сказав законодавець.

Сенатор-демократ зазначив, що соціологам важко оцінити підтримку Трампа, оскільки багато виборців, які його підтримують, можуть не хотіти спілкуватися з ними або не бажати відверто говорити про свої політичні погляди.

Інший сенатор-демократ, який побажав залишитися анонімним, сказав: "Я не думаю, що будь-яке опитування зараз щось означає".

Якщо Гарріс виступить так, як в середньому прогнозують опитування, вона буде обрана президенткою у листопаді. Але Трамп має досвід перевищення середніх показників опитувань, особливо в штатах Середнього Заходу, де його популістські послання приваблюють білих виборців, які працюють у робітничих колективах.

Напередодні повідомлялося, що Трамп відкинув перспективу ще одних президентських дебатів, заявивши, що вже "занадто пізно" для реваншу з віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Усі основні опитування щодо перших дебатів 10 вересня показали, що перемогу на них здобула Гарріс.

Докладніше про це читайте у статті Гарріс починає і перемагає: що показали президентські дебати і що говорили про Україну.