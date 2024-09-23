Демократы имеют опасения относительно соцопросов и Трампа

Демократы в Сенате обеспокоены тем, что количество голосов за Дональда Трампа в опросах занижено, и говорят, что незначительное преимущество вице-президента Харрис в ключевых штатах, особенно в Пенсильвании, вызывает серьезное беспокойство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

После шока от досадного поражения Хиллари Клинтон в 2016 году и удивления более сильными, чем ожидалось, результатами президента Трампа в 2020 году, законодатели-демократы готовятся к очередной неожиданности в ночь выборов.

Они надеются, что Харрис сможет превзойти результаты опросов, привлекая на избирательные участки большое количество молодых избирателей, а также чернокожих и латиноамериканских избирателей. Но они признают, что создание большей, чем ожидалось, коалиции в поддержку Харрис является непроверенной гипотезой.

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Законодатели-демократы начинают нервничать, что их партия может снова быть убаюканной ложным чувством оптимизма на фоне опросов, которые показывают, что Харрис имеет небольшое, но стабильное преимущество в трех ключевых штатах, которые образуют "голубую стену": Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

Сенатор Рафаэль Уорнок, представляющий колеблющийся штат Джорджия, сказал, что на данный момент невозможно знать, кто впереди, поскольку многие опросы показывают, что Харрис и Трамп идут нога в ногу в пределах погрешности.

Один сенатор-демократ, пожелавший остаться анонимным, признал, что и Клинтон, и президент Байден имели лучшие показатели в опросах против Трампа в 2016 и 2020 годах соответственно, чем у Харрис сейчас.

"Это зловеще. Безусловно, это вызывает беспокойство, но вы работаете так усердно, как только можете, несмотря ни на что. Мне кажется, что невозможно сделать гораздо больше, чем мы уже делаем", – сказал законодатель.

Сенатор-демократ отметил, что социологам трудно оценить поддержку Трампа, поскольку многие избиратели, которые его поддерживают, могут не хотеть общаться с ними или не желать откровенно говорить о своих политических взглядах.

Другой сенатор-демократ, пожелавший остаться анонимным, сказал: "Я не думаю, что любой опрос сейчас что-то значит".

Если Харрис выступит так, как в среднем прогнозируют опросы, она будет избрана президентом в ноябре. Но Трамп имеет опыт превышения средних показателей опросов, особенно в штатах Среднего Запада, где его популистские послания привлекают белых избирателей, работающих в рабочих коллективах.

Накануне сообщалось, что Трамп отверг перспективу еще одних президентских дебатов, заявив, что уже "слишком поздно" для реванша с вице-президентом Камалой Харрис.

Все основные опросы относительно первых дебатов 10 сентября показали, что победу на них одержала Харрис.

Подробнее об этом читайте в статье Харрис начинает и побеждает: что показали президентские дебаты и что говорили об Украине.