На сході Німеччини притулок для біженців облили свинячою кров’ю

У німецькій землі Бранденбург на перших шпальтах газет з'явилася інформація про акт на расовому ґрунті: тамтешній притулок для біженців був обмазаний свинячою кров'ю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Невідомі зловмисники вимазали фасад притулку для біженців у Бранденбурзі свинячою кров'ю. Вони також перекинули дві свинячі голови через будівельний паркан на територію притулку, повідомила в понеділок поліція Франкфурта-на-Одері.

Згідно з повідомленням, про інцидент стало відомо в неділю вранці.

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Постраждала будівля наразі переобладнана і використовується як житло для біженців.

Було завдано матеріальних збитків на суму близько 500 євро. Правоохоронці розпочали розслідування.

У землі Бранденбург в неділю відбулися місцеві вибори, на яких ультраправа і антиміграційна "Альтернатива для Німеччини" набрала майже стільки ж, як і партія-переможець. Антиміграційні настрої є особливо сильними на сході Німеччини.

Як відомо, дискусії стосовно посилення правил депортації в Німеччині розгорілись після резонансного теракту в місті Золінген минулого місяця. На його тлі уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційного ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.