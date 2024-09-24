На востоке Германии приют для беженцев облили свиной кровью

В немецкой земле Бранденбург на первых полосах газет появилась информация об акте на расовой почве: тамошний приют для беженцев вымазали свиной кровью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Неизвестные злоумышленники вымазали фасад приюта для беженцев в Бранденбурге свиной кровью. Они также перебросили две свиные головы через забор на территорию приюта, сообщила в понедельник полиция Франкфурта-на-Одере.

Согласно сообщению, об инциденте стало известно в воскресенье утром.

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Пострадавшее здание в настоящее время переоборудовано и используется как жилье для беженцев.

Был нанесен материальный ущерб на сумму около 500 евро. Правоохранители начали расследование.

В земле Бранденбург в воскресенье состоялись местные выборы, на которых ультраправая и антимиграционная "Альтернатива для Германии" набрала почти столько же, как и партия-победитель. Антимиграционные настроения особенно сильны на востоке Германии.

Как известно, дискуссии об ужесточении правил депортации в Германии разгорелись после резонансного теракта в городе Золинген в прошлом месяце. На его фоне правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежищу.

Лидер оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц призвал ко всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.