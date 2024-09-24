На востоке Германии приют для беженцев облили свиной кровью
В немецкой земле Бранденбург на первых полосах газет появилась информация об акте на расовой почве: тамошний приют для беженцев вымазали свиной кровью.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.
Неизвестные злоумышленники вымазали фасад приюта для беженцев в Бранденбурге свиной кровью. Они также перебросили две свиные головы через забор на территорию приюта, сообщила в понедельник полиция Франкфурта-на-Одере.
Согласно сообщению, об инциденте стало известно в воскресенье утром.
Пострадавшее здание в настоящее время переоборудовано и используется как жилье для беженцев.
Был нанесен материальный ущерб на сумму около 500 евро. Правоохранители начали расследование.
В земле Бранденбург в воскресенье состоялись местные выборы, на которых ультраправая и антимиграционная "Альтернатива для Германии" набрала почти столько же, как и партия-победитель. Антимиграционные настроения особенно сильны на востоке Германии.
Как известно, дискуссии об ужесточении правил депортации в Германии разгорелись после резонансного теракта в городе Золинген в прошлом месяце. На его фоне правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежищу.
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