Швеція звинуватила Іран у хакерській атаці, яка закликала до помсти за спалення Корану

Прокуратура Швеції звинуватила спецслужби Ірану в тому, що у 2023 році вони зламали SMS-оператора з метою розсилки повідомлень, які закликали людей помститися протестувальникам, які спалили Коран.

Про це пише AFP, передає "Європейська правда".

Прокуратура Швеції заявила, що влітку 2023 року після низки протестів, пов'язаних зі спаленням книги, було надіслано близько 15 000 повідомлень із закликами "помститися паліям Корану".

"Метою було внести розкол у шведське суспільство", – стверджують прокурори.

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В окремій заяві шведська розвідувальна служба Sapo повідомила, що встановила, що хакерська група діяла "від імені Іранської революційної гвардії для проведення кампанії впливу".

Начальник оперативного відділу Sapo Фредрік Халлстром вважає, що метою було, серед іншого, створити образ Швеції як "ісламофобської країни".

Як відомо, 21 січня 2023 року у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. Безпосередньо під посольством зібралася акція і на підтримку Туреччини та її президента.

Расмус Палудан також спалив кілька примірників Корану у Копенгагені.

У сусідній Данії після тривалих дебатів законодавчо заборонили спалювати у громадських місцях релігійні писання, такі як Коран, Біблія чи Тора.

У серпні 2024 року шведська прокуратура заявила, що віддасть під суд двох чоловіків за підпал Корану в серії інцидентів минулого року, які викликали обурення в мусульманському світі і побоювання нападів з боку джихадистів.